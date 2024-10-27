Гутерриш назвал Казанский кремль чудом света

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, который посетил саммит БРИКС в Казани, восхитился красотой Казанского кремля. Видео, на котором генсек Организации Объединенных Наций выразил свои эмоции, опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Мне довелось посетить Казанский кремль. Это как великолепное чудо света», - поделился Гутерриш.

Генсек ООН подчеркнул важность всех саммитов. По его словам, благодаря встречам, «на которых происходит единение стран», решаются глобальные проблемы в мире.

Ранее глава киевского режима отказался принимать Антониу Гутерриша на Украине после его визита в Казань. Киев возмутился поездкой генсека ООН на саммит БРИКС, который проходил с 22 по 24 октября.

Приезд генсека в Россию стал первым его визитом после начала специальной военной операции. С президентом России Владимиром Путиным он встретился 24 октября - в день ООН.