Киевский режим потерял за сутки более 250 боевиков на курском направлении. Один военнослужащий сдался в плен. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также благодаря действиям российских военнослужащих группировки «Север» враг потерял две единицы бронетехники, в том числе и бронетранспортер Stryker производства США, один миномет и один автомобиль.

Подразделения российской группировки отразили восемь контратак врага, потери врага - 60 человек убитыми и раненными. В это время авиация и артиллерия РФ нанесли удары по скоплениям 13 бригад ВСУ, в том числе и бригады нацгвардии Украины.

За все время операции по уничтожению врага в курском приграничье враг потерял уже более 27 150 боевиков и 1 014 боевых бронированных машин. Уничтожение формирований боевиков киевского режима продолжается.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что российская армия взломала оборону ВСУ на расстоянии десяти километров от государственной границы под Курском. По его словам российские войска надежно окружили группировку ВСУ в регионе.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.