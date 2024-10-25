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Путин заявил, что ВС РФ надежно окружили ВСУ в Курской области

По словам главы государства, российские военнослужащие создали надежное кольцо окружения и сжимают его.
Игнат Далакян 2024-10-25 20:40:42
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину. Кадры показал телеканал «Россия 24».

«Общими усилиями они создали достаточно надежное кольцо окружения и сейчас сжимают это кольцо, приступили к ликвидации этой группировки», - сказал Путин.

Глава государства отметил, что две недели назад 155-я бригада морпехов Тихоокеанского флота взломала оборону украинских боевиков на расстоянии десяти километров от государственной границы. Российские военнослужащие начали движение вдоль нее.

Российский президент отметил «дерзкие и героические» действия бойцов. Путин указал, что по словам украинских военнопленных, управление ВСУ внутри анклава нарушено, и сейчас нарастает паника.

Президент также добавил, что Вооруженные силы РФ гарантируют пленным жизнь, безопасность и нормальное общение.

Ранее Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что в Курской области российские войска блокировали группировку ВСУ численностью 2 000 человек. Глава государства добавил, что в настоящее время армия РФ приступила к ее ликвидации.

#в стране и мире #ВС РФ #Курская область #Владимир Путин #окружение
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