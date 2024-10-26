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РКК нашел более тысячи пропавших без вести в Курской области

Количество обращений с просьбой найти человека увеличилось после вторжения в регион ВСУ.
Алексей Курильченко 2024-10-26 09:46:14
© Фото: Максим Богодвид, РИА Новости

Российский Красный Крест обнаружил 1088 людей, пропавших без вести в Курской области. Всего организация получила 5 600 заявок на поиск. Об этом заявил председатель РКК Павел Савчук на полях генассамблеи Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Женеве.

«На данный момент мы нашли 1 088 человек. Этот процесс идет постоянно, мы ищем через те данные, которые у нас есть, по тем спискам и тем людям, которые прошли через наши гуманитарные центры, а это почти 100 тысяч человек. Мы сверяемся с пунктами временного размещения, с другими НКО, с медицинскими организациями», - заявил Савчук.

Российская организация занимается поиском пропавших в регионе с 2022 года. После вторжения ВСУ в Курскую область количество обращений значительно усилилось.

Напомним, что украинские боевики вторглись в российский регион 6 августа 2024 года. В области введен режим контртеррористической операции. Как заявил президент РФ Владимир Путин, украинская группировка в настоящее время находится в окружении, а потери противника составили 26 тысяч человек убитыми и раненными.

#Курская область #пропавшие без вести #Российский Красный Крест
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