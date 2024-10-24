Киевский режим потерял на Курском направлении 26 тысяч человек убитыми и раненными. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.

«В прошлом году, при попытках проведения так называемых контрнаступательных операций потери (ВСУ - Прим. ред.) составили, по-моему, 16 тысяч человек. Это санитарные и безвозвратные. Только за месяц с небольшим на Курском направлении - 26 тысяч потери», - заявил Путин.

В ходе провального контрнаступления украинские боевики потеряли около 18 тысяч единиц техники, в то время как в курском приграничье - на тысячу больше. Потерь танков было меньше, но лишь из-за их утраты ранее, отметил Путин.

«Лучше бы, исходя из реалий на земле, сесть за стол переговоров, вести эти переговоры. Но они не хотят - главари киевского режима. Думаю, что начало переговоров привело бы к необходимости отмены военного положения - а сразу за этом нужно проводить выборы президента», - заявил Путин.

Президент также добавил, что в Курской области блокирована группировка ВСУ в две тысячи человек. В настоящее время российская армия приступила к ликвидации этой окруженной группировки.