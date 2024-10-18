«Хезболла» заявила о 55-ти погибших в Ливане бойцах ЦАХАЛ

Армия обороны Израиля потеряла в боях на юге Ливана 55 человек. Более 500 солдат ЦАХАЛ получили ранения, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

«Помимо этого, уничтожено 20 танков "Меркава" и четыре военных бульдозера», - сообщает пресс-служба движения.

Ранее ливанское военизированное движение объявило о переходе к новому этапу эскалации конфликта с Израилем. Сообщается, что «Хезболла» предпримет действия, которые «наглядно покажут» этот переход.

В минувший вторник бойцы шиитского сопротивления нанесли ракетные удары по позициям израильских военных в Ливане и на севере Израиля. Целями стали объекты ЦАХАЛ, казармы и военная техника.

Напомним, с 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию на территории Ливана. Тель-Авив называет это борьбой с терроризмом, в Бейруте считают действия Израиля геноцидом. От взрывов авиабомб гибнут мирные жители, включая женщин, стариков и детей. По данным Минздрава Ливана, жертвами наземной операции ЦАХАЛ уже стали более 2 тысяч человек.