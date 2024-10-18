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«Хезболла» заявила о 55-ти погибших в Ливане бойцах ЦАХАЛ

Ранее руководство ливанского военизированного движение «Хезболла» пообещало перейти к новому этапу эскалации конфликта с Израилем.
Ян Брацкий 2024-10-18 01:23:29
© Фото: Jinipix Xin Hua Global Look Press

Армия обороны Израиля потеряла в боях на юге Ливана 55 человек. Более 500 солдат ЦАХАЛ получили ранения, сообщила пресс-служба движения «Хезболла».

«Помимо этого, уничтожено 20 танков "Меркава" и четыре военных бульдозера», - сообщает пресс-служба движения.

Ранее ливанское военизированное движение объявило о переходе к новому этапу эскалации конфликта с Израилем. Сообщается, что «Хезболла» предпримет действия, которые «наглядно покажут» этот переход.

В минувший вторник бойцы шиитского сопротивления нанесли ракетные удары по позициям израильских военных в Ливане и на севере Израиля. Целями стали объекты ЦАХАЛ, казармы и военная техника.

Напомним, с 1 октября Армия обороны Израиля проводит наземную операцию на территории Ливана. Тель-Авив называет это борьбой с терроризмом, в Бейруте считают действия Израиля геноцидом. От взрывов авиабомб гибнут мирные жители, включая женщин, стариков и детей. По данным Минздрава Ливана, жертвами наземной операции ЦАХАЛ уже стали более 2 тысяч человек.

#Израиль #Хезболла #Бейрут #ливан #ЦАХАЛ
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