Захарова: Зеленскому дадут кредит, чтобы он «не вякал» о ЯО

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем телеграм-канале ответила на заявление G7 о выдаче кредитов на сумму 50 миллиардов долларов. Согласно соглашению, кредиты буду полностью выплачены до 2027 года, основная часть будет погашена средствами из замороженных счетов России.

«На прошлой неделе в Брюсселе Зеленский вновь выдвинул всему миру ультиматум: "Либо у Украины будет членство в НАТО, либо ядерное оружие". Постоянно загашенного Зеленского кураторы осадили. И уже через неделю в Киеве дали заднюю. Теперь официальная на сегодня формула Зеленского звучит так: "Украина выбирает НАТО". Чтобы не вякал про ядерное оружие, дали 50 миллиардов», - написала Захарова.

Также она отметила, что украинский лидер решил обогатить мировую историю «поразительной в своей абсурдности политикой».

Напомним, что издание Bloomberg в мае сообщило, что G7 хотят выделить около 50 миллиардов долларов на помощь Украине за счет активов России. Страны «Большой семерки» планируют сохранить заморозку активов РФ после окончания СВО.