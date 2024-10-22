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Nikkei: в G7 могут сохранить заморозку активов РФ после окончания СВО

По данным издания, эту формулировку планируется внести в совместное заявление лидеров «семерки» по данной теме.
Глеб Владовский 2024-10-22 11:59:15
© Фото: IMAGO/Chris Emil Janssen/Globallookpress

Страны «Большой семерки» планируют оставить российские активы замороженными и после окончания украинского конфликта. Об этом сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

В материале указывается, что члены G7 планируют оставить заморозку до тех пор, пока Москва «не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Кроме того, соответствующую формулировку планируют внести в совместное заявление лидеров стран-участниц по данной теме, которое могут принять уже в октябре.

Предполагается, что в заявлении также пропишут гарантию того, что Киев получит кредит в размере $50 млрд за счет российских замороженных активов.

Напомним, что пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов.

#в стране и мире #G7 #заморозка активов #активы РФ
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