Nikkei: в G7 могут сохранить заморозку активов РФ после окончания СВО

Страны «Большой семерки» планируют оставить российские активы замороженными и после окончания украинского конфликта. Об этом сообщила японская газета Nikkei со ссылкой на источники.

В материале указывается, что члены G7 планируют оставить заморозку до тех пор, пока Москва «не заплатит за нанесенный Украине ущерб». Кроме того, соответствующую формулировку планируют внести в совместное заявление лидеров стран-участниц по данной теме, которое могут принять уже в октябре.

Предполагается, что в заявлении также пропишут гарантию того, что Киев получит кредит в размере $50 млрд за счет российских замороженных активов.

Напомним, что пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия обязательно ответит на воровство ее активов.