Российские инженеры изучили устройство БПЛА RQ-20 Puma

В руки российским военнослужащим попал беспилотный аппарат RQ-20 Puma американского производства, его разобрали и изучили электронику. Об этом РИА Новости сообщил инженер по противодействию БПЛА.

Бойцам удалось посадить беспилотник без повреждений. Так появилась возможность его внимательно изучить.

«Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника птички не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», - заявил инженер.

Также собеседник отметил, что рядом пролетал еще один БПЛА - украинский «Баба Яга», его сбили.

Напомним, что весной российским военным удалось восстановить и модернизировать трофейный украинский БПЛА.