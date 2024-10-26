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Российские инженеры изучили устройство БПЛА RQ-20 Puma

Нашим бойцам удалось посадить беспилотник без повреждений.
Таисия Кваша 2024-10-26 12:42:49
© Фото: Lance Cpl. Oliver Nisbet/Keystone Press Agency/Globallookpress

В руки российским военнослужащим попал беспилотный аппарат RQ-20 Puma американского производства, его разобрали и изучили электронику. Об этом РИА Новости сообщил инженер по противодействию БПЛА.

Бойцам удалось посадить беспилотник без повреждений. Так появилась возможность его внимательно изучить.

«Это тот самый случай, когда аппаратура и электроника птички не пострадали. В нашем распоряжении оказались редкие образцы систем беспилотника. Будем вести работу с ними», - заявил инженер.

Также собеседник отметил, что рядом пролетал еще один БПЛА - украинский «Баба Яга», его сбили.

Напомним, что весной российским военным удалось восстановить и модернизировать трофейный украинский БПЛА. 

#в стране и мире #ВС РФ #RQ-20 Puma #Беспилотники ВСУ #трофейное вооружение #бпла баба яга
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