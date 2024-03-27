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Российские военные восстановили и модернизировали трофейную «Бабу-ягу» в ДНР

Благодаря модернизации коптер стал более устойчивым к попыткам подавления средствами РЭБ противника.
2024-03-27 11:00:16
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Специалисты центра подготовки операторов БПЛА мотострелковой бригады «Южной» группировки войск восстановили украинский беспилотный летательный аппарат «Баба-яга», сообщает Минобороны России.

Дрон ВСУ подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. После того как БПЛА посадили и обезвредили, его передали в центр подготовки. Техники детально изучили характеристики захваченного БПЛА, извлекли из карты памяти информацию и модернизировали коптер.

После модернизации беспилотник стал более устойчивым к попыткам подавления средствами РЭБ. Большую роль сыграли и отечественные комплектующие, благодаря которым работа с «Бабой-ягой» для российского оператора упростилась. Теперь трофейный дрон будет работать на нашу армию.

В Минобороны отметили, что инструкторы центра подготовки имеют большой опыт практического применения дронов в ходе боевых действий, могут точно и доступно донести информацию курсантам и в кратчайшие сроки подготовить высококвалифицированных специалистов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #беспилотник #ДНР #Баба-яга
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