МО показало кадры с ударами FPV-дронов по двум БПЛА ВСУ «Баба яга»

Минобороны России показало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.



Наши FPV-дроны круглые сутки патрулируют небо в поисках БПЛА ВСУ. На кадрах объективного контроля можно увидеть, как военнослужащие РФ уничтожили их прямо в воздухе. Тактика проста: прицел, приближение и четкое попадание

Ранее ВС РФ обнаружили и уничтожили БПЛА ВСУ в Харьковской области. Скрыться было не возможно, впрочем, как и попытаться выдержать удар российских FPV-дронов.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов