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МО показало кадры с ударами FPV-дронов по двум БПЛА ВСУ «Баба яга»

ВС РФ подбивают тяжелые гексакоптеры прямо в воздухе.
2024-10-20 17:37:33
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры уничтожения двух тяжелых гексакоптеров «Баба Яга» ВСУ военнослужащими группировки войск «Север» в Харьковской области.

Наши FPV-дроны круглые сутки патрулируют небо в поисках БПЛА ВСУ. На кадрах объективного контроля можно увидеть, как военнослужащие РФ уничтожили их прямо в воздухе. Тактика проста: прицел, приближение и четкое попадание

Ранее ВС РФ обнаружили и уничтожили БПЛА ВСУ в Харьковской области. Скрыться было не возможно, впрочем, как и попытаться выдержать удар российских FPV-дронов.

Материал подготовили Карина Тазетдинова и Николай Баранов

#бпла #Харьковская область #спецоперация #FPV-дроны #Баба Яга
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