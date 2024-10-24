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В Киеве объявили о «наступательной» украинизации во всех сферах жизни

Украинизация предусматривает строгий контроль соблюдения языкового закона во всех сферах жизни. Это не первый случай, когда об этом объявляют.
Глеб Владовский 2024-10-24 14:07:54
© Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Globallookpress

Языковой омбудсмен Тарас Кремень объявил о переходе с «оборонительной» на «наступательную» украинизацию общественной жизни. Об этом сообщило издание «Страна».

По его словам, украинизация подразумевает полный контроль использования украинского языка в публичных сферах, согласно вступившему силу закону. Теперь у Киева якобы есть инструменты и рычаги для выполнения соблюдения законопроекта.

«Раньше мы не могли повлиять, скажем, на отдельные медиа, потому что в полном объеме не работала статья, предусматривающая обязательность украинского языка в сфере культуры, не могли давить на сферу обслуживания... Но сегодня такого уже нет», - приводит его слова издание.

«Страна» также напомнила, что это не первый раз, когда Кремень объявляет о «наступательной» украинизации. Так, 2 мая он призвал начать ее с целью соблюдения контроля использования языка.

#в стране и мире #Украина #украинизация #Киевский режим
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