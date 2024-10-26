В Липецке возбудили дело о халатности после побега заключенных

Управление Следственного комитета Липецкой области возбудило уголовное дело по факту халатности, приведшей к побегу шестерых заключенных из исправительной колонии №2. По версии следствия, побег стал возможным из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей сотрудниками колонии.

«Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Липецкой области возбуждено уголовное дело о халатности должностных лиц исправительного учреждения, в результате которой шестеро заключенных совершили побег (ст.293 УК РФ)», - сообщается в Telegram-канале липецкого управления СК.

Следователи добавил, что побег совершен вечером 25 октября. Шестеро заключенных сделали подкоп и сбежали с территории исправительного учреждения.

Как сообщили во ФСИН, все шестеро беглецов - выходцы из Средней Азии, в частности Узбекистана. Они был осуждены за сбыт наркотиков, изнасилования и педофилию. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не поддаваться вбросам, которые, в частности, могут быть сделаны Украиной.