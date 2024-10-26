Оперштаб по розыску сбежавших заключенных сформировали в Липецкой области

В Липецкой области, где из колонии сбежали шестеро осужденных, сформировали оперштаб по поиску заключенных. Об этом сообщили в пресс-бюро ведомства.

«Для организации и участия в оперативно-розыскных мероприятиях в состав группы включены сотрудники отдела розыска ФСИН России», - говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что шестеро заключенных использовали подкоп для побега из колонии №2 в Липецке. Факт побега обнаружили после подсчета осужденных в учреждении. Напомним, что о сбежавших осужденных стало известно утром, 26 октября.