Захарова: Украина не имеет права запрещать Гутерришу ехать на саммит БРИКС

У киевского режима случилась настоящая истерика из-за визита Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на саммит БРИКС в Казани. При этом украинский МИД по неизвестной причине решил, что имеет право запретить генсеку посещать мероприятие. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Потому что якобы он не имеет права куда-то ездить, что-то говорить и так далее. С какой стати? Почему? Суверенные страны проводят суверенное мероприятие. Кто хотел - тот приехал... Но какое право вы имеете говорить нам всем, чтобы мы не собирались, чтобы мы не встречались, чтобы мы не обсуждали проблематику? На каком основании? Тем более диктуете волю Организации Объединенных Наций», - заявила Захарова в эфире своей авторской программы на Радио Sputnik.

Дипломат подчеркнула, что на саммит БРИКС могли приехать все желающие, начиная от журналистов и политологов и заканчивая лидерами стран. Реакцию Киева на приезд Гутерриша Захарова сравнила с действиями Тель-Авива, который объявил генсека персоной нон грата в Израиле за отказ осуждать удары Ирана.

Напомним, что Гутерриш прибыл в Казань утром 23 октября для участия в саммите БРИКС, который будет длиться еще два дня - до 24-го числа включительно. Как заявили в ООН, генсек прибыл для обсуждения вопроса урегулирования украинского кризиса. В МИД Украины заявил, что решение Гутерриша «неправильное», и напомнили, что глава ООН не приезжал на украинский «саммит мира» в Швейцарии.