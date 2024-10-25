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Путин: Киев потерял управление войсками в Курской области

По словам президента РФ, украинские боевики не осознают, что находятся в окружении.
Алексей Курильченко 2024-10-25 09:53:47
© Фото: Maksim Bogodvid/Brics-Russia2024

Киевский режим утратил стабильное управление войсками ВСУ в Курской области. Боевики находятся в окружении, хотя и не понимают этого. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«В настоящее время предпринимаются попытки деблокировать. Люди, которые находятся в окружении, они даже не очень понимают, что они в окружении. Потому что, судя по той информации, которой мы располагаем, такое стабильное управление войсками потеряно», - сказал Путин в интервью программе «60 минут» на канале «Россия 1».

Ранее Путин заявил, что украинские боевики потеряли на Курском направлении 26 тысяч человек убитыми и ранеными. При этом в регионе блокирована группировка ВСУ в 2 000 человек.

#Курская область #ВСУ #Владимир Путин #окружение
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