В Великобритании констатировали неготовность к ведению войны. Согласно заявлению министра обороны Джона Хили, Британия перешла в режим адаптированности и готовности к проведению военных операций, но не к большему.

«Соединенное Королевство, как и многие другие страны, перешло в режим высокой адаптированности и готовности к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне», - цитирует RT слова главы минобороны Соединенного Королевства.

По сведениям Хили, предыдущее правительство опустошило и недофинансировало британскую армию. Вооруженные силы страны, добавил министр обороны Британии, не в состоянии осуществлять сдерживание, если оно не может и вести сражения.

В то же время британская сторона активно участвует в поддержке ВСУ в длящемся третий год украинском конфликте. Так, только в начале сентября 2024 года королевство выделило более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины, что стало крупнейшим пакетом помощи киевским властям в рамках деятельности международного фонда поддержки Украины.

После этого стало известно о планах выделить Киеву 650 ракет Martlet на сумму 213 миллионов долларов и свыше 600 миллионов фунтов стерлингов.