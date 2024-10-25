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Глава МО Британии заявил, что вооруженные силы не готовы к войне

Министр обороны Великобритании Джон Хили признал, что армия не готова к ведению войны.
Дарина Криц 2024-10-25 05:13:52
© Фото: Tejas Sandhu Keystone Press Agency Globallookpress

В Великобритании констатировали неготовность к ведению войны. Согласно заявлению министра обороны Джона Хили, Британия перешла в режим адаптированности и готовности к проведению военных операций, но не к большему.

«Соединенное Королевство, как и многие другие страны, перешло в режим высокой адаптированности и готовности к проведению военных операций. К чему мы не были готовы, так это к войне», - цитирует RT слова главы минобороны Соединенного Королевства.

По сведениям Хили, предыдущее правительство опустошило и недофинансировало британскую армию. Вооруженные силы страны, добавил министр обороны Британии, не в состоянии осуществлять сдерживание, если оно не может и вести сражения.

В то же время британская сторона активно участвует в поддержке ВСУ в длящемся третий год украинском конфликте. Так, только в начале сентября 2024 года королевство выделило более миллиарда фунтов в фонд поддержки Украины, что стало крупнейшим пакетом помощи киевским властям в рамках деятельности международного фонда поддержки Украины.

После этого стало известно о планах выделить Киеву 650 ракет Martlet на сумму 213 миллионов долларов и свыше 600 миллионов фунтов стерлингов.

#в стране и мире #Великобритания #Минобороны Британии #готовность к войне #Джон Хили
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