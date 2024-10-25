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Вулин заявил, что Запад продолжает пытаться сменить власть в Сербии

Вице-премьер Сербии констатировал, что Запад не отказывается от идеи сменить власть в этой стране.
Марина Крижановская 2024-10-25 04:25:09
© Фото: MOD Russia via Globallookpress.com

Западные страны не оставляют попыток сменить правительство в Сербии, стремясь организовать государственный переворот. Это озвучил вице-премьер балканского государства Александр Вулин в интервью ТАСС, отвечая отрицательно на соответствующий вопрос.

«Они все время пытаются это сделать. Не вчера, не завтра, они все время этим занимаются, продолжают свои попытки», - заявил сербский политик.

Он рассказал, что после предпринятой в августе этого года попытке Запад, тем не менее, не отказался от этой идеи. Тогда сербскую сторону о грядущей попытке госпереворота предупредила Россия.

Но Белград впредь более не позволит подобного оппонентам, предупредил вице-премьер Сербии.

«Так что они всегда предпринимают эти попытки, никому не нравится независимая свободная Сербия и то, что наш президент - один из последних свободных лидеров в Европе. Но мы, сербы, любим это. И из-за того, что мы это любим, мы продолжим бороться за сохранение своего образа жизни и нашего правительства», - подытожил Вулин.

Напомним, 14 августа российский МИД оценил твердость Сербии в противодействии «цветной революции». Глава ведомства Сергей Лавров провел встречу с заместителем председателя правительства республики Александром Вулином, во время которой сербский лидер Александр Вучич и вся его команда отстаивали те принципы, которые вызывают раздражение на Западе.

#в стране и мире #Сербия #Запад #александр вулин #попытки госпереворота
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