МИД РФ оценил твердость Сербии в противодействии «цветной революции»

Россия оценила твердую позицию властей Сербии по сопротивлению «цветной революции». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя правительства республики Александром Вулином. Его слова приводятся в сообщении ведомства.

Лавров упомянул «цветные революции», которые, по его словам, Запад практиковал в Грузии и на Украине, а сейчас в Молдове.

«Совсем недавно была предпринята очередная попытка сделать то же самое и в Сербии. Мы оценили твердость Президента Сербии А. Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе и служат целям всячески подорвать линию Президента А. Вучича на единство сербского народа», - сообщил министр.

Глава МИД также отметил попытки Запада разрушить каноническое православие, и заявил, что и русские, и сербские, и православные церкви других братских стран «активно отстаивают свои права и идеалы, единые для всех великих мировых религий».

В декабре 2023 года Александру Вучичу пришлось обратиться к нации на фоне протестов в Белграде. Тогда он поблагодарил иностранные спецслужбы, предупредившие его о подготовке «цветной революции».