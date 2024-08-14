МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

МИД РФ оценил твердость Сербии в противодействии «цветной революции»

МИД оценил сербское отстаивание принципов, вызывающих раздражение на Западе.
Мария Зайцева 2024-08-14 17:44:11
© Фото: IMAGO, Aleksandar Djorovic, Globallookpress

Россия оценила твердую позицию властей Сербии по сопротивлению «цветной революции». Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на встрече с заместителем председателя правительства республики Александром Вулином. Его слова приводятся в сообщении ведомства.

Лавров упомянул «цветные революции», которые, по его словам, Запад практиковал в Грузии и на Украине, а сейчас в Молдове.

«Совсем недавно была предпринята очередная попытка сделать то же самое и в Сербии. Мы оценили твердость Президента Сербии А. Вучича и всей его команды в противодействии этим попыткам, в отстаивании тех принципов, которые вызывают раздражение на Западе и служат целям всячески подорвать линию Президента А. Вучича на единство сербского народа», - сообщил министр.

Глава МИД также отметил попытки Запада разрушить каноническое православие, и заявил, что и русские, и сербские, и православные церкви других братских стран «активно отстаивают свои права и идеалы, единые для всех великих мировых религий».

В декабре 2023 года Александру Вучичу пришлось обратиться к нации на фоне протестов в Белграде. Тогда он поблагодарил иностранные спецслужбы, предупредившие его о подготовке «цветной революции».

#в стране и мире #Сербия #Сергей Лавров #Александр Вучич #цветная революция #МИД РФ #александр вулин
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 