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ЦБ спрогнозировал снижение годовой инфляции до 4,5% в 2025 году

В сообщении регулятора говорится, что в 2026 году инфляция снизится до 4%.
Игнат Далакян 2024-10-25 15:48:01
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Банк России спрогнозировал снижение годовой инфляции до 4,5-5% в 2025 году и до 4% в 2026 году. Об этом говорится в заявлении финансового регулятора.

«По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5-5,0% в 2025 году, 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем», - говорится в сообщении.

При этом регулятор отмечает, что по итогам 2024 года инфляция в России достигнет 8-8,5%. По данным Центробанка, в сентябре текущий рост цен с поправкой на сезонность поднялся до 9,8% в пересчете на год.

Ранее совет директоров ЦБ РФ принял решение повысить ключевую ставку до 21% годовых. В регуляторе сообщили, что повышение связано с превышением инфляционных ожиданий.

#Экономика #в стране и мире #Банк России #ЦБ РФ #инфляция
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