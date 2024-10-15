Центробанк предложил новые меры борьбы с закредитованностью россиян

Центробанк обеспокоен проблемой закредитованностью граждан РФ, поэтому представители МФО, научного и экспертного сообщества, а также депутаты Госдумы предложили несколько новых мер для защиты заемщиков. Они опубликованы в пресс-релизе регулятора.

Уточняется, что в результате общественного обсуждения поступило более 100 предложений.

Так, микрофинансовые организации (МФО) в России не смогут выдавать несколько займов одному клиенту, то есть планируется внедрить норму «один заем в руки до погашения».

Также будет период охлаждения: новый кредит клиент сможет получить только через три дня после того, как закрыл все свои предыдущие займы.

В ЦБ заявили, что новые меры вступят в силу как минимум через три года, потому что для некоторых их них необходимо внести коррективы в законы и нормативные акты. Регулятор подчеркнул важность продолжения работы по повышению финансовой грамотности населения и борьбе с нелегальными кредиторами.

По последним данным отмечен рост закредитованности россиян - 28,6% заемщиков имеют больше трех действующих кредитов, еще 8,6% — обслуживают от пяти ссуд.

С 1 сентября текущего года вступил в силу закон, который ограничивает применение плавающих, то есть переменных ставок по кредитам и займам населению и микропредприятиям.