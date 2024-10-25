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Жители Коркино заявили что цыгане «подменили» виновного в убийстве

Отца подозреваемого в убийстве обвинили в том, что он сдал полиции младшего глухонемого сына, вместо старшего.
Алексей Курильченко 2024-10-25 14:52:33
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Отец цыганского подростка, который подозревается в убийстве женщины-таксиста в городе Коркино Челябинской области, лично привез сына в отдел полиции. Местных жителей возмутило, что задержали только его младшего брата, а старшего - только допросили.

При этом отец двух подозреваемых заявил, что его младший сын - глухонемой. Он утверждает, что если его вину докажут, то сын ответит по закону. Жители же считают, что это подмена, чтобы спасти старшего сына от правосудия.

Тем временем в городе прошла встреча жителей города с региональным прокурором. Жители рассказали о многочисленных конфликтах с местным цыганским сообществом. В ходе встречи стало известно, что начальник местного ОМВД будет отстранен от должности.

Напомним, что ранее стало известно об убийстве 40-летней женщины, работавшей в такси. Подозреваемым является 17-летний цыган - по версии следствия, он нанес женщине ножевые раны в ходе конфликта. После убийства в городе вспыхнули массовые беспорядки у дома местного цыганского барона, в которых участвовало около 50 человек. Полиция задержала одного из участников протеста, стрелявшего из огнестрельного оружия.

#Челябинская область #убийство #полиция #нападение #наш эксклюзив #Коркино
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