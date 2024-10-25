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Учрежденная «Роснано» компания присвоила 13 млрд рублей при создании российского планшета

Компания, созданная «Роснано», занималась производством электронных планшетов, которые предназначались для обучения.
Алексей Курильченко 2024-10-25 12:03:27
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности установили причастность бывшего генерального директора ООО «Пластик Лоджик» Бориса Галкина к хищениям на сумму более 13 миллиардов рублей. Бывший руководитель был задержан в этом году.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ РФ, в период с 2010 по 2020 год на счета компании поступило более 13 миллиардов рублей от топ-менеджмента «Роснано». Средства предназначались для создания инновационного производства в рамках проекта «Организация производства дисплеев и других устройств с использованием технологии пластиковой электроники нового поколения».

«По версии следствия, ООО "Пластик Лоджик" под руководством Галкина Б.Ю. инновационное производство не создало, а выделенные денежные средства выведены под иностранные юрисдикции», - сообщили в ФСБ.

В сообщении отмечается, что Галкин покинул территорию РФ в 2020 году, скрываясь от правоохранителей. В 2024 году был задержан при въезде в Россию.

Напомним, что в 2011 году глава «Роснано» Анатолий Чубайс предложил идею создания гибкого планшета, который можно было внедрить в школы. Но проект не был реализован, «Роснано» не удалось привлечь сторонних инвесторов. Анатолий Чубайс в 2018 году утверждал, что отказ от строительства завода предотвратил потери и позволил сохранить и развивать технологию. В итоге Чубайс покинул территорию России.

#ФСБ РФ #Задержание #хищение #пластик лоджик
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