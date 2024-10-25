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Военный аналитик заявил, что США не хотят видеть Украину в НАТО

По словам Александра Михайлова, Украину могут взять в НАТО только после окончания СВО, но тогда страну «распилят» на регионы и присоединят к другим европейским государствам.
Алексей Курильченко 2024-10-25 10:34:43
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Власти США не хотят вступления Украины в НАТО - у Вашингтона есть все возможности для присоединения страны. Ранее в альянс включали страны, видеть которые там были рады далеко не все члены. Поэтому Штаты придумали историю о протесте других участников альянса. Об этом заявил «Звезде» руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

«Этот процесс управляется главным игроком в альянсе - Соединенными Штатами. Напомню, когда надо было "протащить" Швецию, несмотря на возражения Анкары, Вашингтон подавил турков. Даже после того, как Турция обвинила Швецию в терроризме», - заявил эксперт.

То же самое происходило с другими «спорными» странами, вступившими в альянс - например, государствами Балкан. Если бы Штаты действительно хотели видеть Украину в НАТО, они бы сделали все возможное, чтобы добиться этого, но ничего не произошло.

«Все разговоры о том, что Украину нельзя взять в НАТО, это спекуляция. Украина просто никому не нужна - в данный момент. Для Вашингтона Украина - идеальный инструмент давления на Россию. Абсолютно лояльное правительство, которое, по сути, полностью передало управление Украиной западным кураторам», - заявил эксперт.

Вступление Украины в альянс лишит США инструмента давления на Россию, так как киевский режим не сможет воевать, не переведя конфликт на глобальный уровень.

В НАТО со временем могут принять те территории Украины, которые останутся по завершении СВО. Они перейдут в состав одной из стран Европы. Венграм нужно Закарпатье, полякам - пять областей Западной Украины, которые они считают исторически своими, заявил эксперт.

Ранее издание Politico опубликовало список стран, не желающих видеть Украину в НАТО. Кроме Германии и Соединенных Штатов, против выступают Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. При этом киевский режим, руководствуясь своим «планом победы», требует незамедлительного принятия Украины в альянс.

#Украина #НАТО #сша #александр михайлов #наш эксклюзив
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