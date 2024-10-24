Politico назвала семь стран, не желающих вступления Украины в НАТО

Против приглашения Украины в Североатлантический альянс, кроме Германии и Соединенных Штатов, выступают Венгрия, Словакия, Бельгия, Словения и Испания. Об этом пишет Politico, ссылаясь на источники.

В публикации говорится, что ключевые члены НАТО «обеспокоены возможностью оказаться втянутыми в войну с Россией».

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят (вступления Украины в альянс. - Прим. ред.)», - сообщил один из должностных лиц военного блока.

По мнению другого представителя НАТО, эти страны «абстрактно поддерживают» вступление Украины в альянс, но как только дело дойдет до реализации, «они станут публично противиться этой идее».

Издание также уточнило, что в случае Венгрии и Словакии лидеры этих стран руководствуются иными мотивами и в целом «занимают прокремлевскую позицию». Что касается США и Германии, собеседники отмечают, что эти страны не исключают вступления Украины в перспективе, по окончании боевых действий.

Ранее в Министерстве иностранных дел Франции заявили, что вступление Украины в НАТО втянуло бы Запад в конфликт. Министр-делегат по вопросам Европы Бенжамен Хаддад заявил, что Киев необходимо политически поддерживать на пути в Евросоюз.