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Два временных КПП на границе Финляндии и РФ прекратили работу

Стороны заключили соглашение, согласно которому работа пунктов в будущем может быть возобновлена.
Алексей Курильченко 2024-10-24 09:44:18
© Фото: СОВЕТЫ ГРАЖДАН КАРЕЛИИ И СЗФО, Вконтакте

Временные контрольно-пропускные пункты «Париккала» и «Инари» на границе Финляндии и России полностью прекратили свою работу. Об этом сообщили в финской пограничной службе. Решение о закрытии КПП погранслужбы обеих стран приняли обоюдно.

«Решение об открытии и закрытии временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», - говорится в сообщении погранслужбы.

Для выполнения требования о закрытии пограничники примут необходимые меры, в том числе уберут дорожные знаки и разметку. В Финляндии отметили, что в будущем возможно возобновление работы обоих КПП на основании соглашения. Отмечается, что движение на пунктах «Париккала» и «Инари» прекращено с 2022 года с из-за ограничений, связанных с перевозкой древесины.

Напомним, КПП на российско-финской границе были закрыты в ноябре 2023 года в качестве меры по борьбе с неконтролируемой миграцией из третьих стран. В мае текущего года премьер-министр страны Петтери Орпо допустил частичное открытие границы, однако этого не произошло.

#в стране и мире #Финляндия #Пограничная служба #КПП
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