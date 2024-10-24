Два временных КПП на границе Финляндии и РФ прекратили работу

Временные контрольно-пропускные пункты «Париккала» и «Инари» на границе Финляндии и России полностью прекратили свою работу. Об этом сообщили в финской пограничной службе. Решение о закрытии КПП погранслужбы обеих стран приняли обоюдно.

«Решение об открытии и закрытии временных пунктов пропуска принимается начальником пограничной службы Финляндии и начальником пограничной службы России. В октябре вышеупомянутые руководители приняли решение о закрытии временных пунктов пропуска в Париккале и Инари», - говорится в сообщении погранслужбы.

Для выполнения требования о закрытии пограничники примут необходимые меры, в том числе уберут дорожные знаки и разметку. В Финляндии отметили, что в будущем возможно возобновление работы обоих КПП на основании соглашения. Отмечается, что движение на пунктах «Париккала» и «Инари» прекращено с 2022 года с из-за ограничений, связанных с перевозкой древесины.

Напомним, КПП на российско-финской границе были закрыты в ноябре 2023 года в качестве меры по борьбе с неконтролируемой миграцией из третьих стран. В мае текущего года премьер-министр страны Петтери Орпо допустил частичное открытие границы, однако этого не произошло.