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В Финляндии начался кризис после остановки поставок древесины из РФ

Эксперты прогнозируют длительный лесопромышленный кризис в Финляндии.
Услада Дубинина 2024-08-13 12:36:14
© Фото: hutchison, Globallookpress

Цены на бревна в Финляндии достигли 15-летнего максимума. Из материала агентства РИА Новости следует, что пиломатериалы и готовый продукт практически сравнялись в стоимости. Эксперт Якоб Доннер-Амнелл из университета Восточной Финляндии прогнозирует сохранение высоких цен на длительный срок.

Лесопромышленный кризис в стране Евросоюза начался после ввода эмбарго в 2022 году на поставку древесины из России. Напомним, что Российская Федерация являлась вторым по масштабу поставщиком бревна. В 2021 году Хельсинки закупил лесоматериалов у РФ на 374,5 миллиона евро.

Поставки других стран оказались худшего качества, уточняет агентство. Импорт древесины из альтернативных государств обходится дорого. Более того, Финляндия не смогла найти замену России для поставок необработанных и распиленных лесоматериалов.

Последствия кризиса уже проявляются на рынке Финляндии. Целлюлозный завод Sunila в Котке стал нерентабельным, компания Metsä Fiber понесла убытки в размере 64 миллиона долларов и адаптировалась под более низкие поставки.

После ввода эмбарго Россия начала расширять сотрудничество с Узбекистаном и Казахстаном. Продажи выросли в Ливане, Ираке, Иране, Сирии, Израиле и Афганистане. Китай закупил у Российской Федерации 14 миллионов кубометров древесины. Сохранилась 15% доля рынка в Японии.

#в стране и мире #Кризис #Финляндия #Импорт #древисина
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