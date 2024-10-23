Лукашенко заявил, что БРИКС может уравновесить планету

БРИКС может быть противовесом однополярного мира и уравновесить планету. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью журналисту BBC Стивену Розенбергу на полях саммита БРИКС в Казани. Видео с разговором публикует «Пул первого».

«Мы видим вред однополярного мира, мы видим, что БРИКС может быть противовесом той существующей модели и уравновесить планету. Мы хотим быть теми государствами, которые стремятся создать нормальную безопасность для нашего мира и уравновесить его, сбалансировать», - сказал Лукашенко.

Белорусский лидер отметил, что если страны, входящие в БРИКС будут двигаться в таком же темпе, то они превзойдут многие объединения. Он отметил, что некоторые они уже превзошли.

Александр Лукашенко в ходе беседы также заявил, что России необходимы гарантии того, что Запад не начнет снабжать Украину боеприпасами и перевооружать ВСУ в случае установления перемирия в украинском конфликте.

«Нужны гарантии для России, чтобы, установив перемирие, вы ( западные страны - Прим. ред.) не начали подвозить в Украину боеприпасы и перевооружать вооруженные силы Украины», - сообщил президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, Москва и Минск выработали единую позицию по вопросу мира в регионе. Она заключается в том, что для его установления нужны переговоры. Белорусский лидер также напомнил, что Россия и Украина могли прийти к соглашению на переговорах в Стамбуле, однако Запад сорвал договоренности.

Кроме того, он ответил на вопрос журналиста о вовлечении КНДР или Белоруссии в конфликт с Украиной. Президент страны назвал чепухой информацию о том, что в зоне СВО якобы присутствуют военнослужащие из Корейской Народно-Демократической Республики.

«Чепуха! Это эскалация военного конфликта. Никогда Путин не пойдет на то, чтобы кого-то уговаривать, чтобы вооруженные силы какой-то страны ввязывались в СВО и в конфликт в Украине», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер подчеркнул, что не верит в эту информацию. Он также добавил, что у Российской Федерации хватает людей, чтобы вести военные действия.

Ранее о том, что БРИКС является эпицентром нового многополярного мира заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. Глава латиноамериканского государства прибыл в Россию для участия в саммите объединения в Казани.