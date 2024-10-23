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Путин заявил, что доля стран БРИКС в мировой экономике превысит долю G7

По словам российского лидера, по паритету покупательной способности доля организации составит 36,7%.
Глеб Владовский 2024-10-23 14:08:08
© Фото: Станислав Красильников/Фотохост-агентство brics-russia2024.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Показатель доли стран-членов БРИКС в мировой экономике по итогам 2024 года превысит долю стран «Группы семи» (G7). Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин.

По его словам, показатель по паритету покупательной способности составит 36,7%, в то время как у G7 - 30%. Кроме того, он отметил тенденцию укрепления позиции стран БРИКС в мировой экономике.

«А 30% было по итогам 2023 года, ну и в 2024-м будет чуть повыше», - уточнил Путин.

Глава государства также указал, что, по предварительным оценкам, средний рост экономик БРИКС в 2024-2025 годах составит 3,8%. А при увеличении мирового ВВП - 3,2-3,3%.

Ранее российский лидер заявил, что страны-члены БРИКС «на деле» несут ответственность за будущее мира. 

#в стране и мире #Владимир Путин #G7 #брикс #мировая экономика #доля БРИКС
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