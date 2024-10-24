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Путин: мир живет как большая семья, но и в семье не без драки

Президент России ответил на призыв генсека ООН Гутерриша жить «как одна большая семья».
Игнат Далакян 2024-10-24 15:12:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин указал, что мир уже живет как одна большая семья, но и в ней бывают размолвки, скандалы, а иногда дело доходит и до драки. Такими словами глава государства отреагировал на слова Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша на заседании в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

«Генсек ООН сказал о том, что мы должны жить как одна большая семья, мы так и живем, в семьях, к сожалению, иногда случаются размолвки, скандалы, дележ имущества, дело иногда доходит до драки», - сказал Путин.

В свою очередь генсек ООН выразил уверенность в способности объединения сыграть важную роль в укреплении глобальной безопасности. Гутерриш также призвал к мирному урегулированию конфликтов, в том числе на Украине.

Также президент России заявил, что целью БРИКС является создание необходимых механизмов взаимодействия между странами и «благоприятной обстановки в доме». По словам Путина, Россия этим занимается и будет продолжать в тесной координации с Организацией Объединенных Наций.

Напомним, что в Казани с 22 по 24 октября проходит саммит БРИКС. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин проводит ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами.

#в стране и мире #семья #Владимир Путин #брикс #Антониу Гутерриш
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