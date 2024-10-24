Путин: все настроены на быстрое завершение конфликта на Украине мирным путем

Президент России Владимир Путин заявил, что все участники саммита БРИКС настроены на быстрое и мирное разрешение украинского конфликта. Об этом российский лидер заявил на пресс-конференции по итогам саммита.

«Все настроены на то, чтобы конфликт закончился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в Генеральной ассамблее в Нью-Йорке, многие участники БРИКС поддержали эту инициативу. А мы, в свою очередь, благодарны нашим партнерам за то, что они проявляют внимание к этому конфликту и ищут пути его разрешения», - сказал Путин.

Ранее Путин похвалил тех, кто признал невозможным победить Россию на поле боя. Президент отметил, что Москва выступает против временного перемирия на Украине. Во время него, по словам главы государства, страны Североатлантического альянса получат возможность перевооружиться.

Напомним, что в Казани с 22 по 24 октября проходил саммит БРИКС. В мероприятии принимали участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин провел ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами.