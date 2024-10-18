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Путин похвалил тех, кто признал невозможным победить РФ на поле боя

2024-10-18 17:57:56
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин похвалил тех, кто признал невозможным победить Россию на поле боя. Глава государства назвал нереалистичным нанесение нашей стране стратегического поражения.

«Кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение и обеспечить победу над Россией на поле боя. Ну они сами убедились, что это невозможно и нереалистично, и поменяли свою точку зрения. И правильно сделали. За это похвалю», - сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что Москва против временного перемирия на Украине. По его словам, нужны условия прочного мира.

«Это не должны быть процессы, связанные с перемирием на неделю, на две или на год для того, чтобы страны НАТО перевооружились и запаслись новым боезапасом. Нам нужны условия долгосрочного, устойчивого и прочного мира», - объяснил глава государства.

 

#в стране и мире #Владимир Путин #президент россии
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