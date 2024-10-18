Путин похвалил тех, кто признал невозможным победить РФ на поле боя

Президент РФ Владимир Путин похвалил тех, кто признал невозможным победить Россию на поле боя. Глава государства назвал нереалистичным нанесение нашей стране стратегического поражения.

«Кто-то говорил о необходимости нанести России стратегическое поражение и обеспечить победу над Россией на поле боя. Ну они сами убедились, что это невозможно и нереалистично, и поменяли свою точку зрения. И правильно сделали. За это похвалю», - сказал президент.

Также Владимир Путин отметил, что Москва против временного перемирия на Украине. По его словам, нужны условия прочного мира.