Сотрудники территориальных центров комплектования перекрыли трассу Винница-Хмельницкий на Украине. Там работники ТЦК проверяют документы у мужчин призывного возраста.

Как сообщает Радио Sputnik, ссылаясь на свидетелей, усиленные патрули с самого утра дежурят в Хмельницком.

«Работники ТЦК перекрыли трассу Винница-Хмельницкий для проверки учетных документов», - поделился с изданием «Страна.ua» один из водителей.

Ранее посол по особым поручениям российского дипломатического ведомства по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что сотрудники ТЦК охотятся за украинцами из страха попасть на фронт. По словам дипломата, жителей поджидают везде - на рынке, в кинотеатре и даже на свадьбах.

Напомним, глава киевского режима Владимир Зеленский 16 апреля подписал закон об ужесточении мобилизации в стране. Согласно документу, все мужчины на Украине от 18 до 60 лет обязаны носить с собой военный билет. Его вправе проверять сотрудники военкоматов, полицейские и пограничники. Однако в законе нет положения о сроках демобилизации.