Сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования) на Украине стали «новыми опричниками», которые наделены чрезвычайными правами на то, чтобы отлавливать людей и отправлять их на передовую, отметил посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«ТЦК стали в формате таких новых опричников. Они наделены чрезвычайными правами на то, чтобы отлавливать людей вместе с полицией и буквально паковать и тащить их в центры комплектования. И, по сути дела, они выполняют план», - заявил Мирошник в разговоре со «Звездой».

По его словам, каждый украинский военкомат обязан выполнить план. В регионах цифры варьируются от 2 000 до 3 000 в месяц. Отходить от плана нельзя, потому что сотрудникам ТЦК грозят отправить их также на фронт в случае нехватки военных. Из-за этого они используют все возможные изощренные способы «охоты» за мобилизованными.

В частности, посол отметил, что они могут блокировать выходы рынка в воскресный день и ставить возле них посты, через которые «просеивают» мужчин, а после скручивают и увозят. Поджидать могут везде - в автобусах, кинотеатре и даже на свадьбе.

Помимо плана сотрудников ТЦК от киевского режима, существует еще план отчетности для западников. В обмен на жизни людей Украине выдают вооружения.

Из-за потерь большое количество неподготовленных людей отвозят на передовую. Часто они уезжают туда с билетом в один конец. У необученных боевиков срок жизни на фронте ограничен.



Ранее 50 сотрудников ТЦК провели рейд после концерта музыкальной группы «Океан Эльзы» в центре Киева. Тогда они силой затолкали мужчин в машины и увезли в неизвестном направлении.