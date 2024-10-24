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Суд огласил приговор напавшему на губернатора Чибиса

Напавшего с ножом на главу Мурманской области приговорили к 13 годам колонии.
Алексей Курильченко 2024-10-24 15:06:05
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Суд в Мурманской области приговорил Александра Быданова к 13 годам колонии строгого режима за нападения на губернатора региона Андрея Чибиса. Быданова признали виновным в покушении на убийство.

«Признать виновным Александра Быданова и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с ограничением свободы сроком на один год с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», - огласила приговор судья.

После освобождения из мест заключения Быданову будет запрещено менять место жительства и покидать пределы муниципалитета.

Напомним, что нападение на Чибиса произошло 4 апреля этого года. Быданов набросился на Чибиса с ножом у главного входа Дома культуры в городе Апатиты, где губернатор проводил встречу с местными жителями. Чибис получил опасные для жизни ранения в живот и был госпитализирован, а Быданов задержан по горячим следам. Позже губернатора успешно прооперировали, он полностью восстановился и даже присутствовал на судебных заседаниях по делу о нападении.

#Мурманская область #Приговор #нападение #андрей чибис #Александр Быданов
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