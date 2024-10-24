Путин: ООН призвана играть центральную роль в обеспечении мира

Организация Объединенных Наций призвана играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани. Российский лидер указал на тот факт, что мероприятие проходит в День ООН - 24 октября 1945 года вступил в силу устав организации.

«Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту», - заявил Путин.

Президент добавил, что структуру ООН следует адаптировать к реалиям XXI века. Это означает увеличение числа представителей Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности организации. Изменениям должны подвергнуться и другие институты ООН.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами. Также планируется встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.