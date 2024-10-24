МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин: ООН призвана играть центральную роль в обеспечении мира

Президент РФ отметил символизм того, что саммит БРИКС проходит в День ООН.
Алексей Курильченко 2024-10-24 13:53:49
© Фото: Klaus Nowottnick/dpa/Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Организация Объединенных Наций призвана играть центральную роль в обеспечении мира и безопасности. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на заседании саммита БРИКС в Казани. Российский лидер указал на тот факт, что мероприятие проходит в День ООН - 24 октября 1945 года вступил в силу устав организации.

«Всемирная организация призвана и впредь играть центральную роль в поддержании мира и безопасности, в содействии устойчивому и поступательному росту», - заявил Путин.

Президент добавил, что структуру ООН следует адаптировать к реалиям XXI века. Это означает увеличение числа представителей Азии, Африки и Латинской Америки в Совете Безопасности организации. Изменениям должны подвергнуться и другие институты ООН.

Напомним, что саммит БРИКС проходит в Казани с 22 по 24 октября. В мероприятии принимают участие делегаты из 36 стран. В рамках саммита Путин проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран-участниц объединения и другими мировыми лидерами. Также планируется встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

#в стране и мире #ООН #Владимир Путин #саммит Брикс
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Оружие Южной Африки
2
Центральный ядерный полигон. Продолжение
3
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
4
Воткинск. Центр военного ракетостроени
5
Саперы МЧС в зоне СВО
6
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
7
Лазерное станкостроение в России
8
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
9
Су-34. Работа в зоне СВО
10
Су-35С. Экстремально опасный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 