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В МИД РФ назвали самую важную статью договора о партнерстве с КНДР

Договор имеет рамочный характер и охватывает все области отношений России и Северной Кореи.
Алексей Курильченко 2024-10-24 11:06:42
© Фото: Владимир Смирнов, РИА Новости © Видео: ТРК «Звезда»

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой охватывает все аспекты отношений двух стран, в том числе и военную. Страны получат возможность оказать военную помощь, но только в том случае, если партнер окажется в состоянии войны. Об этом «Звезде» заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.

«В первую очередь этот договор союзнический, он носит рамочный характер, то есть охватывает все сферы, начиная с обороны и безопасности и заканчивая культурой и туризмом. Важной является четвертая статья, которая предусматривает оказание военной помощи в случае агрессии против одной из сторон. То есть при условии, если одна из сторон окажется в состоянии войны», - заявил Руденко.

Одной из причин заключения договора стало наращивание военных сил США на Востоке. Вторая причина - вывод отношений РФ и КНДР на качественно новый уровень.

Напомним, что договор подписали президент РФ Владимир Путин и глава КНДР Ким Чен Ын в ходе визита российского лидера в Пхеньян 19 июня 2024 года. В Кремле подчеркнули, что документ не направлен на конфронтацию с другими странами, а нацелен на обеспечение стабильности в регионе Северо-Восточной Азии. Госдума РФ ратифицировала договор 24 октября.

#КНДР #МИД РФ #договор #Стратегическое партнерство #наш эксклюзив #Андрей Руденко
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