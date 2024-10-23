Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с терактом

Президент России Владимир Путин выразил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану соболезнования в связи с терактом в Анкаре.

«Прежде чем мы начнем работу, я хотел бы выразить свои соболезнования в связи с терактом. Средства массовой информации сообщают о теракте в Турции», - сказал российский лидер на встрече с турецким президентом.

Глава государства также отметил, что Россия осуждает любые проявления подобного рода, чем бы они ни были мотивированы.

Напомним, у здания авиакосмической компании в Анкаре произошел теракт. В результате происшествия три человека погибли, еще 14 пострадали, сообщил глава турецкого МВД Али Ерликая.