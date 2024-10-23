Артиллерия ЦАХАЛ атаковала школу на севере Газы, погибли семь человек

Под ударами артиллерии Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) погибли семеро палестинцев в городе Бейт-Лахия на севере сектора Газа. Бомбардировке подверглась школа, ставшая приютом для беженцев. О трагическом событии сообщило палестинское агентство WAFA, ссылаясь на свои источники.

«Они заявили, что израильские танки обстреляли школу Зайд ибн Харита, в которой укрывались перемещенные лица, в городе, убив семерых мирных жителей и ранив других», - указали репортеры.

Семнадцатого октября сообщалось о пожаре в школе с беженцами, которая загорелась после удара ЦАХАЛ по северу города Газа.

С начала операции Израиля с осени 2023 года в секторе Газа погибли не менее 42 тысяч человек и ранены более 100 тысяч жителей анклава, согласно данным палестинских источников.

Кроме этого, по меньшей мере 10 тысяч человек числятся пропавшими без вести. По всей вероятности, они погибли под обломками своих домов по всему сектору Газа.

Недавно израильская армия назвала преувеличением данные о жертвах в Газе и призвали международные СМИ относиться к ним с осторожностью.