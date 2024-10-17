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Al Mayadeen: школа с беженцами загорелась после удара ЦАХАЛ по Газе

По данным телеканала, здание загорелось, информации о жертвах и раненых нет.
Елизавета Кондрикова 2024-10-17 04:42:00
© Фото: Omar Ashtawy, Keystone Press Agency Globallookpress

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе с беженцами на севере города Газа палестинского анклава, сообщил панарабский телеканал Al Mayadeen. В частности, при обстреле использовались фосфорные боеприпасы.

По данным телеканала, здание, в котором располагались беженцы, загорелось. На данный момент информации о пострадавших или жертвах, а также о повреждениях, не приводилось.

Подобная агрессия Израиля в отношении одной из школ в Газе произошла 14 октября, в результате погибли по меньшей мере 19 человек. В школе также находились перемещенные лица. На этой неделе палестинское движение ХАМАС обратилось в ООН с призывом прекратить агрессию Израиля против народа сектора Газа.

#школа #Израиль #сектор Газа #беженцы #ЦАХАЛ
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