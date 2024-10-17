Al Mayadeen: школа с беженцами загорелась после удара ЦАХАЛ по Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по школе с беженцами на севере города Газа палестинского анклава, сообщил панарабский телеканал Al Mayadeen. В частности, при обстреле использовались фосфорные боеприпасы.

По данным телеканала, здание, в котором располагались беженцы, загорелось. На данный момент информации о пострадавших или жертвах, а также о повреждениях, не приводилось.

Подобная агрессия Израиля в отношении одной из школ в Газе произошла 14 октября, в результате погибли по меньшей мере 19 человек. В школе также находились перемещенные лица. На этой неделе палестинское движение ХАМАС обратилось в ООН с призывом прекратить агрессию Израиля против народа сектора Газа.