Израиль назвал преувеличением данные о жертвах в Газе

Армия обороны Израиля заявила, что сведения о погибших и пострадавших в результате авиаударов по северной части сектора Газа не соответствует действительности. Данные о жертвах, опубликованные движением ХАМАС, израильские военные назвали «преувеличением».

«Армия обороны Израиля продолжит изучать сведения, распространяемые источниками ХАМАС, и призывает СМИ с осторожностью относиться к ним», - отметили в пресс-службе ЦАХАЛ.

Ранее стало известно, что в результате авиаудара ВВС Израиля по городу Бейт-Лахия на севере Газы погибли 81 человек, более 100 получили ранения различной степени тяжести.

По данным агентства WAFA, израильский удар полностью разрушил жилой квартал, поэтому точное количество жертв назвать сложно. Многие тела находятся под завалами рухнувших домов.

Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на приграничные израильские территории и захвата заложников. Израиль ответил на это ракетными ударами, а позже объявил о проведении сухопутной операции в Газе.

За прошедший год эскалации ближневосточного конфликта погибли свыше 40 тысяч человек в секторе Газа, еще более 97 тысяч получили ранения. Восстановление палестинского анклава потребует не менее 80 миллиардов долларов.