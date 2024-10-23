Напавшие на авиакосмический завод в Анкаре могли взять заложников

Напавшие на авиакосмический завод Tusaş в Анкаре могли взять заложников. Об этом сообщает телеканал NTV.

Отмечается, что террористы могли прорваться в служебные помещения предприятия.

Немногим ранее у здания компании, которая производит военные самолеты и космическое оборудование в Анкаре, прогремел взрыв. Отмечается, что в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.

Глава турецкого МВД назвал произошедшее терактом. Он призвал полагаться только на информацию из официальных источников.