Напавшие на авиакосмический завод в Анкаре могли взять заложников

Напавшие на авиакосмический завод Tusaş в Анкаре могли взять заложников. Об этом сообщает телеканал NTV.
Отмечается, что террористы могли прорваться в служебные помещения предприятия.
Немногим ранее у здания компании, которая производит военные самолеты и космическое оборудование в Анкаре, прогремел взрыв. Отмечается, что в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие.
Глава турецкого МВД назвал произошедшее терактом. Он призвал полагаться только на информацию из официальных источников.
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