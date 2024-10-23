Жителей села Парканы наказали за малую поддержку президента Майи Санду на выборах в Молдавии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гражданский активист Василий Костюк.

По его словам, сразу после тура выборов в населенном пункте сняли недавно установленные фонари освещения и прекратили ремонт дорог. Отмечается, что это произошло, как только выяснилось, что за нынешнюю главу государства проголосовали всего 16 жителей.

«На возмущение жителей был получен ответ - как проголосовали, так теперь у вас и будет, пригрозив, что и вовсе могут отключить электричество в селе», - написал Костюк.

Ранее в Британии референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назвали катастрофой. Британское издание New Statesman написало, что ЕС может не рассчитывать на быстрое расширение.

До этого депутат парламента Молдавии IX-XI созывов Богдан Цырдя заявил, что фальсификации на выборах в республике шли в прямом эфире. Он указал на ряд загадочных происшествий, после которых рейтинг Майи Санду начал стремительно расти.