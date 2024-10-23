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Не поддержавшее на выборах Санду село в Молдавии лишилось уличных фонарей

В селе, не поддержавшем Санду на выборах в Молдавии, убрали фонари освещения и прекратили ремонт дорог.
Игнат Далакян 2024-10-23 16:07:05
© Фото: Fabian Sommer/dpa/Globallookpress

Жителей села Парканы наказали за малую поддержку президента Майи Санду на выборах в Молдавии. Об этом сообщил в своем Telegram-канале гражданский активист Василий Костюк.

По его словам, сразу после тура выборов в населенном пункте сняли недавно установленные фонари освещения и прекратили ремонт дорог. Отмечается, что это произошло, как только выяснилось, что за нынешнюю главу государства проголосовали всего 16 жителей.

«На возмущение жителей был получен ответ - как проголосовали, так теперь у вас и будет, пригрозив, что и вовсе могут отключить электричество в селе», - написал Костюк.

Ранее в Британии референдум о вступлении Молдавии в Европейский союз назвали катастрофой. Британское издание New Statesman написало, что ЕС может не рассчитывать на быстрое расширение.

До этого депутат парламента Молдавии IX-XI созывов Богдан Цырдя заявил, что фальсификации на выборах в республике шли в прямом эфире. Он указал на ряд загадочных происшествий, после которых рейтинг Майи Санду начал стремительно расти.

#в стране и мире #Молдавия #Выборы #Майя Санду #село
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