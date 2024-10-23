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В Британии назвали катастрофой результаты референдума в Молдавии

По данным издания New Statesman, результаты голосования можно сравнить лишь со отделением Великобритании от ЕС.
Алексей Курильченко 2024-10-23 12:00:32
© Фото: IMAGO Fotostand Nieweler Globallookpress

Результаты голосования граждан Молдавии на референдуме о вступлении страны в Евросоюз оказались катастрофическими для ЕС. Об этом сообщает британское издание New Statesman. По словам автора статьи, Евросоюз может не рассчитывать на быстрое расширение.

«Результаты стали катастрофическими для ЕС и Майи Санду, проевропейского президента Молдавии. Она нуждалась в большей поддержке. Предварительные опросы говорили, что большинство поддерживает вступление в ЕС. Санду обвинила Россию в том, что большая часть голосовала "против". Голоса "за" стали превалировать лишь после подсчета голосов из-за рубежа - большинство из них из Румынии, Украины и России», - пишет издание.

Журналист сравнил последствия молдавского референдума с Brexit - выходом Великобритании из Евросоюза.

Напомним, что референдум о вступлении Молдавии в Евросоюз прошел 20 октября вместе в президентскими выборами. В итоге 50,4: молдаван проголосовали за присоединение, 49,6% - против. При этом против вступления голосовали большая часть регионов страны - 27 из 36.

#в стране и мире #Молдавия #евросоюз #референдум #В ИноСМИ
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