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В Британии анонсировали выделение Киеву кредита на 2,26 млрд фунтов

Британское правительство намерено выделить Киеву кредит на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов в рамках кредита G7 с погашением из доходов от замороженных активов России.
Марина Крижановская 2024-10-22 02:51:44
© Фото: Waltraud Grubitzsch ZB Globallookpress

Великобритания предоставит киевскому режиму свыше двух миллиардов фунтов в качестве кредита стран «Большой семерки» (G7).

Уточняется, что выделенный Киеву кредит будет погашен из прибыли, образовавшей из-за использования попавших под санкции российских активов. Соответствующее заявление сделало правительство Великобритании.

«Великобритания укрепляет национальную безопасность и пополняет военный бюджет Украины военным кредитом на 2,26 миллиарда фунтов стерлингов. <...> Это вклад Великобритании в схему кредитов G7. Кредит будет погашен за счет чрезвычайной прибыли от иммобилизованных российских суверенных активов», - указали в пресс-службе британского ведомства.

Власти добавили, что украинская сторона получит дополнительное финансирование для закупки необходимого военного оборудования. В контексте кредитования Украины со стороны G7 (Extraordinary Revenue Acceleration (ERA)) уточняется, что в рамках этой программы киевский режим получает 50 миллиардов долларов США от стран «Большой семерки» для своих различных нужд: военных, бюджетных и для восстановления.

Напомним, 14 октября в Европейском парламенте одобрили кредит Украине на 35 миллиардов евро, который они будут покрывать российскими замороженными активами. Решение принял Комитет по международной торговле ЕП. 

В начале этого года глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил тратить 90% доходов от российских активов на оружие Киеву. Оставшиеся 10%, считает Боррель, можно потратить на поддержку украинского военпрома.

После начала специальной военной операции в 2022 году страны Запада во главе с США заморозили российские активы, принадлежащие государству и некоторым гражданам. Согласно официальным заявлениям, их объем составляет порядка 300 миллиардов долларов.

#в стране и мире #Украина #кредит #Великобритания #G7 #замороженные активы РФ
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