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В ЕП одобрили кредит Украине на 35 млрд евро за счет активов РФ

Депутаты будут обсуждать и утверждать механизм передачи денег Киеву.
Карина Тазетдинова 2024-10-14 18:55:17
© Фото: Philipp von Ditfurth, Global Look Press

Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро, который они будут покрывать российскими замороженными активами. Такое предложение ранее вносила Еврокомиссия.

«Предложение принято большинством голосов без изменений», - заявил евродепутат из Германии Берд Лан на заседании.

После одобрения предложения профильным комитетом депутаты ЕП обязаны обсудить и утвердить этот механизм на пленарной сессии, которая пройдет 22 октября.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил о создании в России реестра американских активов. По его словам, он будет являться «залогом» на случай реальной конфискации денег.

Дмитрий Песков также высказывался по этой ситуации. Пресс-секретарь президента говорил, что решение о конфискации, в случае его одобрения, станет «солидным гвоздем» в гроб экономической системы Запада.
 

#Европарламент #Киев #кредит #замороженные активы РФ #Берд Лан
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