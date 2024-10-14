Комитет по международной торговле Европейского парламента проголосовал за выделение Украине кредита в 35 миллиардов евро, который они будут покрывать российскими замороженными активами. Такое предложение ранее вносила Еврокомиссия.

«Предложение принято большинством голосов без изменений», - заявил евродепутат из Германии Берд Лан на заседании.

После одобрения предложения профильным комитетом депутаты ЕП обязаны обсудить и утвердить этот механизм на пленарной сессии, которая пройдет 22 октября.

Ранее член президиума Совета по внешней и оборонной политике Александр Лосев заявил о создании в России реестра американских активов. По его словам, он будет являться «залогом» на случай реальной конфискации денег.

Дмитрий Песков также высказывался по этой ситуации. Пресс-секретарь президента говорил, что решение о конфискации, в случае его одобрения, станет «солидным гвоздем» в гроб экономической системы Запада.

