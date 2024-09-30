Путин включил в состав Совбеза Дюмина, Мантурова и Скворцову

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ своего помощника Алексея Дюмина, руководителя ФМБА Веронику Скворцову и первого вице-премьера Дениса Мантурова. Соответствующий указ за подписью российского лидера был размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, также членом Совбеза стал начальник ГУСПа Александр Линец. Всего список пополнили четыре человека. При этом указом из органа исключили Владимира Якушева, ранее он занимал должность полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Уточняется, что указ вступил в силу с момента подписания.