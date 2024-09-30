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Путин включил в состав Совбеза Дюмина, Мантурова и Скворцову

Также указом из состава СБ исключили бывшего полпреда президента Владимира Якушева.
Елизавета Кондрикова 2024-09-30 17:02:10
© Фото: Alexander Kazakov, Kremlin Pool Globallookpress

Президент России Владимир Путин включил в состав Совета безопасности РФ своего помощника Алексея Дюмина, руководителя ФМБА Веронику Скворцову и первого вице-премьера Дениса Мантурова. Соответствующий указ за подписью российского лидера был размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, также членом Совбеза стал начальник ГУСПа Александр Линец. Всего список пополнили четыре человека. При этом указом из органа исключили Владимира Якушева, ранее он занимал должность полпреда президента в Уральском федеральном округе.

Уточняется, что указ вступил в силу с момента подписания.

#в стране и мире #Владимир Путин #денис мантуров #указ президента #Вероника Скворцова #Совбез РФ #алексей дюмин
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