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Небензя: США ведут переговоры по перемирию в Газе сами с собой

Постпред РФ при ООН напомнил о том, что американская сторона ради Израиля пять раз накладывала вето на решения по ближневосточному вопросу в СБ ООН.
Елизавета Кондрикова 2024-10-02 21:00:18
© Фото: Photographer Lev Radin, Keystone Press Agency Globallookpress

Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул США в том, что те «ведут сами с собой» переговоры по достижению сделки между Израилем и ХАМАС по перемирию в секторе Газа и пытаются «водить за нос» весь мир, продвигая план американского президента Джо Байдена.

«Честно говоря, от этого всего складывается устойчивое впечатление, что эти опосредованные переговоры Вашингтон вообще ведет сам с собой», - сказал высокопоставленный дипломат в ходе заседания Совбеза ООН.

Он также напомнил о том, что американская сторона ради Израиля пять раз ветировала решения по ближневосточному вопросу в СБ ООН.

Напомним, в мае Байден представил план сделки между конфликтующими сторонами, который предполагал прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов анклава. По словам американского лидера, это предложение почти полностью повторяло ранее изложенные тезисы ХАМАС.

В своем сегодняшнем выступлении Небензя также обвинил ООН в том, что тот беспомощно наблюдает за тем, как Ближний Восток идет к новой войне.

#сша #Израиль #сектор Газа #СБ ООН #ХАМАС #василий небензя
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