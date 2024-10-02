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Reuters: Хаменеи предупреждал Насраллу о готовящемся покушении

Иранская разведка получила данные о том, что у Израиля были свои агенты в «Хезболле».
Елизавета Кондрикова 2024-10-02 19:53:42
© Фото: Iranian Supreme Leader'S Office, Keystone Press Agency Globallookpress

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи за несколько дней предупредил лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу о готовящейся операции по его ликвидации, сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

«Сразу после атаки на пейджеры “Хезболлы” 17 сентября Хаменеи отправил послание, в котором умолял генерального секретаря “Хезболлы” выехать в Иран, ссылаясь на сообщения разведки, согласно которым у Израиля были агенты в “Хезболле”, и он планировал убить его», - говорится в публикации.

Однако Насралла отказался покинуть Ливан, так как был уверен в своей безопасности и доверял своему ближайшему окружению. По данным агентства, теперь аятолла беспокоится, что в высшие правительственные круги Тегерана могли проникнуть израильские агенты, и больше никому не доверяет.

Напомним, 28 сентября стало известно о смерти генсека «Хезболлы» в результате израильских авиаударов по Бейруту. Новым главой движения стал его двоюродный брат Хашем Сафиеддин.

#Израиль #Иран #Хезболла #ливан #Али Хаменеи #Хасан Насралла
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