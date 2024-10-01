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Израиль нанес ракетные удары по Дамаску

По неофициальным данным, в результате атаки есть погибшие и раненые.
Владимир Рубанов 2024-10-01 03:31:11
© Фото: Ammar Safarjalani Xinhua Global Look Press

Сирийские ПВО перехватили «враждебные цели» ночью на вторник после взрыва, прогремевшего в столице Сирии. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на правительственные источники.

Израильские ВВС нанесли ракетные удары по западным районам Дамаска одновременно с началом военной операции на юге Ливана, сообщает ТАСС.

По неофициальным данным, в результате атаки есть погибшие и раненые. Израильские ВВС трижды выпускали ракеты по городу. В Дамаске видны пожары, туда прибыли экипажи скорой помощи.

Во вторник вечером Армия обороны Израиля объявила о начале ограниченной операции на юге Ливана. Военные заявили, что готовы проводить ее одновременно с войной в Газе и «на других аренах».

 

#сирия #Израиль #ливан #Дамаск #арабо-израильский конфликт #ракетная атака
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